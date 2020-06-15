Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса за субботу выросло на 114 (днем ранее — 97) и достигло 5080, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 29 последних случаев 22 выявлено в карантинных учреждениях, 2 — в Ташкентской области (1 — среди населения, 1 — водитель грузовика международного направления), 2 — контактировавшие с заболевшими в Самаркандской области, 1 — в Андижанской области, 2 — в Ташкенте (1 — среди населения, 1 — у контактировавшего с пациентом).

Из общего числа новых случаев за день 81 подтвержден в карантинных учреждениях, 27 — среди населения (10 — в Ташкенте, 9 — в Сурхандарьинской области, 5 — в Ташкентской области, 2 — в Бухарской области и 1 — в Сырдарьинской области), оставшиеся 6 — среди водителей грузовиков международных перевозок.

Число вылечившихся от коронавируса достигло 3943, в течение дня было выписано 69 человек, из которых 55 — в Ташкенте, 10 — в Бухарской области, 4 — в Наманганской области.

На лечении находится 1118 человек, состояние 12 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

Сейчас на карантине в домашних условиях находится 28297 человека, в стационарных — 21 717.

Напомним, число скончавшихся пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, составляет 19.



