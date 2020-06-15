Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскного мероприятия 7 июля выявили 67-летнего жителя Кибрайского района Ташкентской области К. Т., незаконно хранившего и изготавливавшего боеприпасы, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

В доме К. Т. были найдены и изъяты 19 цельных патронов калибром 12×76, 9 гильз калибром 12×76, два вида пороха весом примерно по 100 грамм, 1,5 грамма различной величины дроби и 8 деталей для изготовления патронов.

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятые у К.Т. патроны годны к производству выстрела, гильзы для производства не пригодны.

Следственный отдел при ОВД Кибрайского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 248 (незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или устройствами) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется предварительное следствие.