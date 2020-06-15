По состоянию на 17:00 15 июня количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составляет 5154 (+51), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди новых случаев 6 выявлены среди находящихся в карантинном центре, 28 — в Ташкенте (12 из них — среди населения, 16 имели контакты с инфицированными), 7 — в Бухарской области (все заражены через контакт с заболевшими), 10 — в Хорезмской области (1 среди населения, а остальные 9 — среди контактировавших с зараженными коронавирусом).

Общее число выздоровевших пациентов достигло 3996, что составляет 77% от количества зарегистрированных случаев.

На лечении в данный момент находятся 1139 пациентов, состояние 12 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое. Министерство здравоохранения держит на контроле каждого пациента, подчеркивается в сообщении.