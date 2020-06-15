Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса выросло еще на 23 и достигло 5103, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Восемь новых случаев выявлено среди находящихся в карантинном центре в Ташкентской области, 11 — среди населения Ташкента, 4 — у водителей грузовиков международных направлений, прибывших из России через пограничный пункт в Ташкентской области.
Общее число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 3943.
Сейчас на лечении находится 1141 человек, состояние 12 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.
Борис Халиков
Искусственно дробят информацию. Зачем? Нужно давать один раз в сутки.
Василий Михайлов
в каком-таком районе Ташкента идет массовое заражение? заприте этот район на самый жесткий карантин. нельзя же всю жизнь жить в таком параноидальном режиме — что каждый может быть заразен?
давно могли разработать простейшие индикаторные тесты на КВИ.
в конце концов можно было б привлечь нейронные сети для анализа спирометрии и моментального обнаружения проблем с оксигинацией крови т.е сокращения объема легких.
Елена Королкова
Чесно уже неинтересно. Надоело это очковтирательство. Кто-то до конца невыкачал денег потому и пишу. Почему зачисляют тех кто на карантине в чтсло заболевших. Среди населения надо статистику давать.