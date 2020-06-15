Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса выросло еще на 23 и достигло 5103, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Восемь новых случаев выявлено среди находящихся в карантинном центре в Ташкентской области, 11 — среди населения Ташкента, 4 — у водителей грузовиков международных направлений, прибывших из России через пограничный пункт в Ташкентской области.

Общее число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 3943.

Сейчас на лечении находится 1141 человек, состояние 12 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.