Узбекистанский боец смешанных единоборств Заррух Адашев потерпел поражение нокаутом в дебютном поединке на турнире UFC. Он выступил в предварительном карде шоу UFC ON ESPN 10 в ночь 13 — 14 июня в Лас-Вегасе (США).





Соперником 27-летнего уроженца Самарканда стал 36-летний американец Тайсон Нэм. Бой прошел в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг). Стоит отметить, что Заррух Адашев получил возможность впервые выступить в UFC в начале недели. Тайсон Нэм потерял соперника по турниру, и узбекистанец согласился выйти на замену, узнав о поединке на четырехдневном уведомлении.

Бой завершился за 32 секунды. Заррух Адашев пропустил встречный удар и упал на настил арены, а при попытке добивания Тайсоном Нэмом рефери остановил встречу.

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Заррух Адашев признал, что допустил ошибку. По его словам, он не мог выступать три раунда из-за недостатка времени на подготовку.

«Без никаких оправданий, пропустил и проиграл. У меня не было вариантов, вести с ним бой 3 раунда, потому что не тренировался. Пошел на рубку 50 на 50! Моя ошибка! Соперник был удобен для боя со мной — он тоже страйкер. Я извиняюсь перед своими тренерами, перед теми людьми кого я подвёл сегодня», — написал боец на своей странице в Instagram.

В 2015 году узбекистанец перешел из кикбоксинга в ММА, а в 2018 году дебютировал в Bellator, а к 2020 году его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах состоял из трех побед и одного поражения.

Для Тайсона Нэма эта победа в UFC стала первой — до этого у него было два поражения, но его рекорд в MMA составлял из 18 побед и 11 поражений.

Первым спортсменом Узбекистана, дебютировавшем в UFC, стал Махмуд Мурадов. На сегодняшний день он провел два боя, которые завершились его победой.