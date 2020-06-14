Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила движение поездов между регионами Узбекистана с «желтым» и «зеленым» уровнями карантина с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

В частности, будут возобновлены железнодорожные рейсы:

Ташкент — Бухара — Ташкент;

Ташкент — Термез — Ташкент;

Ташкент — Хива — Ташкент;

Ташкент — Нукус — Ташкент;

Андижан — Хива — Андижан;

Андижан — Бухара — Андижан;

Андижан — Термез — Андижан.

Министерство транспорта и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения должны согласовать расписание поездов, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.

Кроме того, разрешается движение поездов Afrosiyob по направлению Ташкент-Самарканд-Ташкент.

Водителям, передвигающимся на автомобиле без пассажиров, разрешается не надевать маску, уточняет спецкомиссия.

Напомним, авиа- и железнодорожное сообщение внутри Узбекистана было частично восстановлено с 18 мая.