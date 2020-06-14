Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила движение поездов между регионами Узбекистана с «желтым» и «зеленым» уровнями карантина с соблюдением санитарно-гигиенических требований.
В частности, будут возобновлены железнодорожные рейсы:
- Ташкент — Бухара — Ташкент;
- Ташкент — Термез — Ташкент;
- Ташкент — Хива — Ташкент;
- Ташкент — Нукус — Ташкент;
- Андижан — Хива — Андижан;
- Андижан — Бухара — Андижан;
- Андижан — Термез — Андижан.
Министерство транспорта и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения должны согласовать расписание поездов, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.
Кроме того, разрешается движение поездов Afrosiyob по направлению Ташкент-Самарканд-Ташкент.
Водителям, передвигающимся на автомобиле без пассажиров, разрешается не надевать маску, уточняет спецкомиссия.
Напомним, авиа- и железнодорожное сообщение внутри Узбекистана было частично восстановлено с 18 мая.