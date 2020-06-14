По состоянию на 17:00 14 июня число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 5051, увеличившись на 57, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа новых случаев 38 выявлены в карантинных учреждениях, 9 — среди населения в Ташкенте, 8 — в Ташкентской области (из них 4 — среди населения, 4 — при контакте с заболевшими), 2 — в Сырдарьинской области (1 — среди населения, 1 — у водителя грузовика международных направлений).

На данный момент число выздоровевших от коронавируса составляет 3910 (+36). Лечение проходят 1122 пациентов. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое, 2 — крайне тяжелое.