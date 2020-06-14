Государственным дошкольным образовательным организациям Узбекистана разрешено возобновить деятельность с 1 августа, говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Частные ДОО, как сообщалось ранее, с 15 июня начнут работу в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнями карантина. При этом ожидалось, что государственные ДОО будут постепенно открыты в период с 15 июня по 1 июля.

Как отмечается в решении комиссии, отсрочка необходима для тщательной подготовки государственных ДОО к приему воспитанников, в том числе полного обеспечения мер безопасности и санитарно-гигиенических правил.

В частности, здания ДОО будут подвергаться постоянной дезинфекции, в их входной части будут установлены пирометры, антисептические средства и дезинфекционные коврики.

Сотрудники ДОО должны носить лицевые маски и медицинские перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Воспитанники и сотрудники, у которых температура тела составляет 37 и более градусов, не будут допускаться в здание.

Напомним, что в частных ДОО, начинающих работу, должен соблюдаться ряд аналогичных требований. При объявленное ранее ограничение на число детей в группах (не более 15 детей) отменено.

Ответственность за соблюдение требований карантина возложена на администрацию частных ДОО и родителей детей (или лиц, их заменяющих).