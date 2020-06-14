По состоянию на 10:00 14 июня число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 28 и составило 4994, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из новых случаев 7 выявлены среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за границы), 10 — в Ташкентской области (из них 4 — водители грузовиком международных направлений, 6 контактировали с заболевшими и взяты на карантин), 9 — среди населения в Сурхандарьинской (7) и Бухарской (2) областях.

Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 3874 (77% из заболевших). Всего лечение проходят 1101 пациент. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое, 2 — крайне тяжелое.