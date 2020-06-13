8 июня Каршинский районный административный суд вынес решение по делу кластера Sulton Tex Group против хокима Каршинского района Максуды Мустафаевой и других должностных лиц.

«Газета.uz» писала, что руководитель Sulton Tex Group Нурбек Эргашев обвинил заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктама Барноева в давлении и исключении его предприятия из перечня хлопково-текстильных кластеров за невыполнение требования перечислить 5,6 млрд сумов на подкормку пшеницы, несмотря на то, что кластер занимается выращиванием хлопка-сырца. Фермеров, у которых до конца года действуют договоры с кластером, хокимият принуждал заключать контракт с кооперацией Silver Fiber Agro Kooperasiyasi.

Нурбек Эргашев (в костюме). Фото: «Дарё».

Предприниматель заявлял, что занимается реализацией 15 крупных взаимосвязанных проектов на сумму 100 млн долларов, и решение о прекращении кластера может обанкротить его. По этой причине он подал суд на хокима Каршинского района Максуду Мустафаеву и других должностных лиц.

Суд частично удовлетворил заявление. В частности, незаконными признаны действия хокима и других должностных лиц, которые создали условия для заключения договоров контрактации между фермерскими хозяйствами и кооперацией Silver Fiber Agro Kooperasiyasi. Противоречащими закону также признаны действия Агентства государственных услуг, связанные с регистрацией кооперации, а свидетельство о ее регистрации от 27 апреля — недействительным.

На хокима Каршинского района и других должностных лиц была возложена обязанность не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Sulton Tex Group, а именно в вопросы, связанные с отменой или изменением договоров контрактации между компанией и фермерскими хозяйствами, а также не требовать перевести банковский счет в районный филиал.

Часть требований была выведена из дела в связи с тем, что административный суд не уполномочен их рассматривать или из-за отсутствия достаточных доказательств.

Пресс-служба хокимията Каршинского района после суда сообщила, что фермерские хозяйства, работавшие с Silver Fiber Agro Kooperasiyasi, на основе требования суда продолжат работать с ней (хотя в решении суда говорится о недействительности регистрации и незаконности действий по ней). Помимо этого, отмечалось, что 13 га земельной площади, бывших в ведении Sulton Tex Group, перейдут кооперации.

Возражение депутатов на решение суда

На сессии Кенгаша народных депутатов Каршинского района 13 июня были заслушаны мнения депутатов «о таких негативных аспектах, как распространение необоснованной информации в СМИ и социальных сетях, унижение чести и достоинства представительных органов власти, несправедливая оценка их деятельности, которые стали в определенной степени болевой точкой в нашем обществе».

Депутаты напомнили об ответственности перед законом за такие действия, «независимо от того, какая это социальная сеть». Перед отделом юстиции и постоянной комиссией кенгаша поставлены задачи «реагировать на такие случаи в законном порядке», а перед прокуратурой — «давать правовую оценку и обеспечивать ответственность».

«Исходя из требований фермерских хозяйств и снабжающих предприятий района, депутаты кенгаша выразили свои возражения на решение административного суда Каршинского района о признании незаконными действия Агентства государственных услуг, связанные с регистрацией компании Silver Fiber Agro Kooperasiyasi, а также решения кенгаша народных депутатов от 16 апреля», — говорится в сообщении.

Отметим, что в решении суда не упоминается решение кенгаша и не говорится о его незаконности.

Тем не менее, депутаты одобрили предложение о заключении фермерскими хозяйствами договоров в действующем порядке на выращивание хлопка-сырца с компанией Silver Fiber Agro Kooperasiyasi. При этом у фермерские хозяйств есть действующие договора до конца года с кластером Sulton Tex Group.

По данным хокимията, на сессии были заслушаны выступления руководителей фермерских хозяйств, содержащие недовольство деятельностью Sulton Tex Group. Депутаты единогласно приняли решение передать материалы обсуждений в правоохранительные органы.