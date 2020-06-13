Постановлением президента Шавката Мирзиёева утверждены квоты приема в вузы Узбекистана на 2020−2021 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

На дневные отделения бакалавриата будут приняты 103575 студентов (в прошлом году — 80430), на заочные — 31350 человек (19985), вечерние — 5025 (1985).

Квота приема на магистратуру выросла на 2730 — до 10425 человек (в прошлом году — 7695).

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 20 июля включительно (ранее сообщалось, что с 15 июня по 15 июля). Документы будут приниматься:

через Центры государственных услуг — в районах, определенных Специальной республиканской комиссией;

через Единый портал интерактивных государственных услуг и сайт Государственного центра тестирования — во всех регионах.

Прием заявлений для поступления в магистратуру будет осуществляться через сайт Минвуза (www.edu.uz) с 1 по 30 июля.

В этом году абитуриенты также смогут выбрать пять образовательных направлений (сейчас — три) с одинаковым составом и последовательностью предметов в тестовом блоке. В виде исключения вступительные экзамены пройдут только по двум профильным предметам (без обязательных).

Высшие учебные заведения, которые перешли на систему самофинансирования, получили право самостоятельно устанавливать стоимость обучения на платной основе.