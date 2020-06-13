Официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане ООО Roodell объявляет о возможности покупки автомобилей в лизинг на выгодных условиях. Процентная ставка по лизингу составляет от 9,5% годовых.

Помимо этого, всем покупателям авто по данной программе компания LADA Uzbekistan дарит два сертификата на бесплатную замену масла, а также полис ОСАГО в подарок.

Специальное предложение распространяется на определенные модели из актуальной модельной линейки LADA в Узбекистане.

Количество доступных автомобилей по программе ограничено.

Уточнить наличие моделей авто можно у официальных дилеров на территории Узбекистана.

Акция действует до 30 июня включительно.

Узнать полный список дилеров LADA Uzbekistan можно на сайте компании и по телефону клиентской службы LADA: (+998) 71−215−02−30.

На правах рекламы.