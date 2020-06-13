Юридическая фирма Centil запускает тренинг-программу для учащихся последних и предпоследних курсов юридических факультетов в Узбекистане. Программа представляет собой бесплатный сверхинтенсивный недельный курс, направленный на развитие навыков консультанта и погружение в атмосферу работы консалтинговой фирмы.

Миссия программы — повышение практических навыков у подрастающего поколения юристов и подготовка кадров для повышения эффективности продвигаемых в республике реформ.

Тренинг состоит из комбинации практических заданий и лекций, основанных на реальных клиентских сделках. Задания включают в себя составление кратких отчетов, быструю подборку нормативных актов, проведение переговоров, сжатие/paзжaтиe аналитического материала, проверку контрактов, а также прохождение финального экзамена. Большинство заданий требует командной работы.

Программа рассчитана на 12 участников, 3 из которых по окончании программы будет предложено пройти летнюю стажировку в фирме.

Centil — одна из ведущих юридических фирм в Центральной Азии. Компания дважды удостаивалась награды Общества юристов Англии и Уэльса за «Блестящие достижения в международной юридической профессии» и попадала в шорт-лист финалистов премии The Lawyer European Awards в номинации «Фирма года: Украина, Россия и СНГ» в 2017, 2018 и 2019 годах.

Сайт: hellweek.centil.law

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