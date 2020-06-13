Последний срок подачи заявлений в университет AKFA на 2020−2021 учебный год был продлен до 15 июля и будет осуществляться полностью в онлайн-режиме. Вступительный экзамен назначен на 29 июля. Ознакомиться с важными датами процесса поступления можно по ссылке.

В новом учебном году университет примет 100 местных студентов. Из них 42 студента, которые получили высокие баллы на вступительном экзамене, получат скидки на оплату от 10% до 100% от суммы контракта. В 2020—2021 учебном году планируется принимать документы только на медицинские направления. В настоящее время в университете AKFA обучаются 152 студента, в том числе 16 иностранных.





Студенты, заинтересованные в поступлении в университет, могут подать заявку онлайн по ссылке.

В процессе приема требуются электронные копии документов:

удостоверяющих личность (паспорт);

о среднем и среднем специальном образовании: аттестат или диплом; если нет диплома или аттестата, то можно загрузить справку об окончании школы;

IELTS (минимум 5,5 балла) или эквивалент TOEFL.





Университет AKFA также организует внутренний тест по английскому языку для студентов, которые пока не могут получить сертификат IELTS или TOEFL, или еще его не имеют, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19 и количеством заявителей. Подробную информацию о внутреннем экзамене по английскому языку можно найти по ссылке.

Более подробную информацию можно узнать на сайте и официальных страницах в соцсетях.

Сайт: akfauniversity.org

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