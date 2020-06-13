Из общего числа случаев 85 пришлось на карантинные учреждения. Семь случаев подтверждено среди водителей грузовиков международных направлений и пять — среди населения (три — в Каракалпакстане и два — в Ташкенте).

В течение дня сообщено о выписке 116 вылечившихся от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 3874.

На лечении сейчас находится 1073 человек состояние 12 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

На домашнем карантине находится 26960 человек, на стационарном — 22497.





Источник: Минздрав.