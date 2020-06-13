Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 13 июня выросло на 36 и достигло 4937, сообщило Министерство здравоохранения.

26 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 10 случаев — в Ташкенте (из них 2 случая — у прибывших из-за рубежа, 6 — у контактировавших с заболевшими и 2 — среди населения).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3837. Лечение проходят 1081 пациент, из них 14 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.