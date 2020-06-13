Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 13 июня выросло на 32 и достигло 4901, сообщило Министерство здравоохранения.

Все новые случаи выявлены среди граждан, находящихся в карантинном центре. Из них 22 человека контактировали с заболевшими и 10 — прибыли в страну из-за рубежа через пограничный пост.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3758. Лечение проходят 1124 пациента, из них 14 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.