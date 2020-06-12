«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самых вкусных блюд из летних овощей.

Киш с овощами





Этот овощной киш — настоящий праздник красок: яркий, красный перец, желтая сладкая кукуруза, брокколи и аппетитное золотистое тесто.

Аджапсандали





Аджапсандали — одно из самых известных блюд кавказской кухни. Для классического варианта понадобятся баклажаны, болгарский перец, лук, помидоры и вкусный ужин готов.

Соте





Одно из самых вкусных летних блюд — это красивое и яркое овощное соте. Набор овощей можно подбирать самостоятельно по вкусу.

Запеченные овощи от Джулии Чайлд





Оригинальное название рецепта «Гратен с цуккини и баклажанами» — его Джулия описала в своей книге «Джулия и Жак готовят дома». Гратен — это запеченное в духовке блюдо, а его отличительная черта — вкусная румяная корочка.

Рататуй по-турецки





Рататуй с фаршем — это более сытный вариант привычного блюда. Фарш удачно дополняет и подчеркивает это вкусное блюдо.

Запеканка «Улитка» с курицей





Очень сочная и ароматная запеканка, легка в приготовлении, может послужить полезным летним обедом или легким ужином.

Курица с овощами на шпажках





Шашлык из курицы можно приготовить не только на природе, но и дома — в духовке. Эти шашлычки на шпажках с нежной курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром, а можно и как самостоятельное блюдо.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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