«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самых вкусных блюд из летних овощей.
Киш с овощами
Этот овощной киш — настоящий праздник красок: яркий, красный перец, желтая сладкая кукуруза, брокколи и аппетитное золотистое тесто.
Аджапсандали
Аджапсандали — одно из самых известных блюд кавказской кухни. Для классического варианта понадобятся баклажаны, болгарский перец, лук, помидоры и вкусный ужин готов.
Соте
Одно из самых вкусных летних блюд — это красивое и яркое овощное соте. Набор овощей можно подбирать самостоятельно по вкусу.
Запеченные овощи от Джулии Чайлд
Оригинальное название рецепта «Гратен с цуккини и баклажанами» — его Джулия описала в своей книге «Джулия и Жак готовят дома». Гратен — это запеченное в духовке блюдо, а его отличительная черта — вкусная румяная корочка.
Рататуй по-турецки
Рататуй с фаршем — это более сытный вариант привычного блюда. Фарш удачно дополняет и подчеркивает это вкусное блюдо.
Запеканка «Улитка» с курицей
Очень сочная и ароматная запеканка, легка в приготовлении, может послужить полезным летним обедом или легким ужином.
Курица с овощами на шпажках
Шашлык из курицы можно приготовить не только на природе, но и дома — в духовке. Эти шашлычки на шпажках с нежной курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром, а можно и как самостоятельное блюдо.
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