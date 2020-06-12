Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) передало медикам Узбекистана еще 5000 комплектов средств индивидуальной защиты против коронавируса, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения.

В конце апреля TIKA уже передавала министерству здравоохранения первую партию из 5000 комплектов.

В этот раз в комплекты вошли также защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Вторая партия помощи, как и первый груз, будет распределена между медицинскими учреждениями Узбекистана.