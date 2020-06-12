Только в июне Olmazor Business City предлагает выгодную скидку в размере 30% от стоимости квартиры. А для тех, кто желает приобрести квартиру в рассрочку, срок выплаты будет продлен до двух лет.





Жилой комплекс Olmazor Business City предлагает большой выбор недвижимости, расположенной на территории более 23,5 га.





Комплекс включает в себя развитую инфраструктуру, состоящую из 31 многоэтажного дома, коммерческих и офисных помещений, шопинг-молла, медицинского учреждения, учебных заведений и зон активного отдыха.





Все квартиры жилого комплекса будут предоставляться покупателю с готовым качественным ремонтом.





Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Сайт: bizninguylar.uz

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

На правах рекламы