Компания «Нестле» усиливает свое присутствие на узбекском онлайн-рынке, привлекая внимание новой аудитории покупателей. Детское питание «Нестле» с доставкой на дом доступно на онлайн-площадках allbazar.uz, babymarket.uz, lebazar.uz. Сервис работает пока только в Ташкенте. Компания также планирует расширять присутствие на онлайн-площадках по всей республике.

«„Нестле“ — один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в мире. Мы понимаем, как важно для родителей быть уверенными в том, что их малыш получит качественное детское питание. События последних недель способствовали более активному переходу потребителей в онлайн-сегмент. Все больше покупателей осуществляют заказ продуктов и детского питания через интернет, что удобно и просто. „Нестле“ отвечает на нужды потребителей и усиливает свое присутствие в онлайн-сегменте Узбекистана. Мы рады предложить нашу продукцию в категории детского питания в крупнейших онлайн-магазинах в Ташкенте. Мы уверены, что со временем это направление будет востребовано и в других регионах республики», — говорит Елена Златогорская, руководитель департамента детского питания «Нестле» в Узбекистане.

Согласно исследованию The Nielsen Company, переход к онлайн-покупкам может стать долгосрочным трендом по всему миру, как и доставка товаров. Тренд показывает, что в 2020 году интернет-магазинам будет важно регулярно работать над расширением ассортимента и повышением качества сервиса.

«Мы тщательно выбираем поставщиков и контролируем качество продукции, стараясь отдавать предпочтение надежным производителям. С „Нестле“ мы уверены в своем выборе. В ассортименте нашего партнера представлены безмолочные и молочные каши, детское молочко, фруктовые, овощные и мясные пюре для первого прикорма. Для нашей команды заботиться о мамах и их малышах значит предлагать качественный продукт в ассортименте», — прокомментировал партнерство с «Нестле» Рустам Бабабеков, руководитель интернет-магазина детских товаров babymarket.uz.

«Нестле» в Узбекистане неустанно работает над обеспечением бесперебойных поставок продукции в период повышенного спроса, в том числе в онлайн-ритейле. Компания также стремится формировать культуру здорового образа жизни и правильного питания, внося свой вклад в развитие будущего поколения Узбекистана.

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