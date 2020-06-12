Периферия антициклона, обеспечившая прохладу в течение последних нескольких дней, 12 июня начнет отступать с территории Узбекистана. Дневная температура начнет постепенно повышаться и достигнет +33…+35 градусов, на юге и пустынных зонах — до +37 градусов, сообщил Узгидромет.

По республике ожидается погода без осадков, лишь по горным районам во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза.

В выходные на территорию Узбекистан будет распространяться жаркий и сухой воздух с районов зарубежного юга. Ночная температура воздуха будет в пределах +18…+20 градусов, в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки +35…+37 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до +38…+40 градусов. Эти значения на 2−4 градуса превысят среднемноголетние.

По всем областям сохранится преобладание солнечной погоды, лишь по горным районам республики в субботу 13 июня еще сохранится слабая неустойчивость, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза.