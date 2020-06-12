Высшая школа дипломатии при УМЭД МИД Республики Узбекистан открыла прием документов на программу MBA, которая фокусируется на специальности «Международный бизнес менеджмент: стратегия и практика». Специальность включена в современные инновационные учебные модели развития деловой политики, стратегии ведения и планирования бизнеса.

Программа нацелена на комплексное овладение новыми знаниями в сфере корпоративных технологий управления, финансовых и инвестиционных рынков, маркетинга, цифровой экономики, основ кибербезопасности, организации и управления информационными системами, брендинга, бизнес-аналитики и информатики, международного права, HR-менеджмента.

Учебные модули основаны на передовых методах исследования международных рынков и управления бизнесом: количественных (Quantitative methods), решении ситуативных задач (Situation & Problem solving), интерпретации данных (Data interpretation), множественного выбора (Multiple choice), аналитического письма (Analytical writing) и других.

Форма обучения

Обучение проводится без отрыва от производства, с продолжительностью в два года (сентябрь 2020 — июль 2022) и защитой аттестационного проекта.

Стоимость обучения — 39,9 млн сумов в год (на 2020−2021 учебные годы).

Требования к кандидатам при поступлении:

наличие степени бакалавра или ее эквивалента;

опыт работы не менее двух лет;

международный сертификат на знание иностранного языка или английского языка: IELTS — не менее шести баллов по каждому компоненту; TOEFL — не менее 220 CBT.

сертификат о прохождении международного теста GMAT. В связи с введенными ограничениями по предотвращению распространения вируса COVID-19, а также при условии отличных результатов по другим критериям отбора, наличие сертификата GMAT не является обязательным при поступлении в осенний семестр на 2020−2022 учебные годы.

Порядок поступления на программу MBA:

отправка на почту следующих документов: резюме (CV); копия диплома бакалавра; не менее двух рекомендательных писем; международный сертификат на знание английского языка (IELTS или TOEFL), результаты международного теста GMAT; мотивационное эссе.

собеседование: приемная комиссия рассмотрит документы кандидата и назначит беседу с кандидатом.

По окончании обучения выпускники получают престижный диплом с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования».

Документы будут приниматься до 10 августа включительно.

MBA Высшей школы дипломатии — надежный трамплин для будущего карьерного роста и профессионального успеха в международном бизнесе.

Телефоны: (+998) 90−902−33−69, (+998) 99−851−20−31, (+998) 71−267−08−30.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, 54

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