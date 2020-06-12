Постановлением правительства от 11 июня ректором Университета геологических наук назначен Бобир Фархадович Исламов, сообщило Министерство юстиции.

До этого назначения он с июля 2017 года занимал должность председателя Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.

Университет геологических наук создан постановлением президента в начале июня. Вуз будет готовить специалистов для геологии и горнорудной промышленности, а также внедрять современные методы нахождения полезных ископаемых. Прием в вуз начнется с нового учебного года.