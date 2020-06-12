Чемпионат Узбекистана по футболу возобновляется 13 июня без зрителей и с соблюдением санитарных требований. Четвертый тур Суперлиги стартует с матчей «Бунёдкор» — «Коканд-1912» и «Кызылкум» — АГМК.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботир Курбанов на брифинге в пятницу рассказал о санитарных требованиях и нормах при проведении игр.

Так, общее число участников матча (включая команды, организаторов и СМИ) не должно превышать 140 человек. При входе в стадион у посетителей должны измерять температуру пирометрами.

Все выбранные для игры мячи, GPS-системы, фишки, ворота, экипировка должны быть продезинфицированы, а лица, допущенные на стадион, должны соблюдать карантинные нормы во время игры.

Раздевалки футболистов и судей, а также автобусы должны быть оснащены портативными кварцевыми лампами. На территории стадиона все лица должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, включая участников разминки перед матчем. Во время игры снимать маски могут только футболисты и судьи.

Запрещается плевать и разбрызгивать воду, которой полоскали рот, особенно на футбольном поле. Для футболистов рекомендуется установить отдельные контейнеры, предназначенные для сплевывания слюны и воды (плевательницы). На время отменяются рукопожатия между командами и судьями. При праздновании голов футболисты должны соблюдать дистанцию, не допускается командное празднование.

Во время командного фотографирования футболисты должны соблюдать социальную дистанцию (зигзагообразным способом) и не касаться друг друга. Пресс-конференции будут проводиться с соблюдением карантинных требований. Футболисты и тренеры не должны касаться микрофонов и диктофонов, передвигать их.

На стадионе должна быть изоляционная комната, оснащенная необходимым медицинским оборудованием. Прилегающие к стадиону здания, где будут проходить встречи, должны быть продезинфицированы за два часа до прибытия футболистов.

Ранее Диёр Имамходжаев, ставший исполняющий обязанности гендиректора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), заявил, что все игроки клубов пройдут тесты на коронавирус до возобновления чемпионата. Он также озвучил другие санитарные требования в рамках проведения чемпионата по футболу: клубы будут прибывать на стадион в разное время, а футболисты в автобусах будут сидеть в зигзагообразном порядке.

Кроме того, ПФЛ изменила дату трансферного окна — с 6−31 июля на 10−31 августа.

Расписание 4-го тура

13 июня, 19:00. «Бунёдкор» — «Коканд-1912»

13 июня, 20:00. «Кызылкум» — АГМК

14 июня, 18:00. «Согдиана» — «Пахтакор»

14 июня, 20:00. «Насаф» — «Навбахор»

15 июня, 18:00. «Сурхан» — «Машъал»

15 июня, 18:30. «Бухара» — «Андижан»

15 июня, 19:00. «Локомотив» — «Металлург»

Ранее футбольные клубы «Бунёдкор» (Ташкент) и «Насаф» (Карши) предложили разместить на трибунах стадионов фотографии болельщиков во время матчей.