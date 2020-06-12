Представители зарубежных авиакомпаний намерены возобновить полеты в Узбекистан после снятия ограничений, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan airports.

Глава правления Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов провел онлайн-конференцию с представителями более 20 иностранных авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «Сибири», Turkush Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana и Air Astana.

«На мероприятии зарубежные партнеры выразили готовность возобновить полеты в Узбекистан и высказали свои предложения», — говорится в сообщении на странице Uzbekistan Airports в Facebook.

Переговоры были направлены на возобновление рейсов и эффективную эксплуатацию воздушных судов иностранных авиакомпаний в случае повторного возникновения пандемии и ее последствий.

Напомним, Узбекистан приостановил транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта, а с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. Спецрейсы по возвращению граждан из-за рубежа возобновились лишь 8 мая.

Постепенно возобновить международное авиасообщение Узбекистан намеревается, внедрив систему «зеленых», «желтых» и «красных» рейсов.