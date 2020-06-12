Сотрудники УВД и Службы государственной безопасности Андижанской области в ходе проведенных совместных оперативных мероприятий задержали группу членов экстремистского течения «Джихадисты», запрещенной на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба регионального УВД.

В домах подозреваемых в Избасканском и Асакинском районах в рамках уголовного дела проведены следственные мероприятия по обыску и изъятию. В телефонах и памяти компьютера некоторых из них была найдена запрещенная литература, которой они пытались воспользоваться в агитационных целях, отправляя другим гражданам.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что некоторые члены группы ранее, будучи трудовыми мигрантами в России, попали под влияние экстремистского течения и поддерживали его идеологию.

Другие же стали приверженцами этой идеологии в результате просмотра в интернете агитационных материалов течения «Джихадисты» и далее сами начали привлекать других людей.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.