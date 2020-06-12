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Афиша на выходные
13 и 14 июня
Составили для вас подборку всего самого интересного, чем можно заняться на выходных.
Онлайн-мероприятия:
Онлайн-выставка Submarines
со 2 июня до 2 июля
Онлайн-трансляция концерта певицы Наргиз
13 июня в 23:00
Summer of Haze
13 июня в 22:00
Онлайн-концерт группы «Шары»
13 июня в 21:00
We Are One: A Global Film Festival
с 29 мая по 7 июня
Онлайн-трансляция концерта Take That
с 30 мая по 30 июня
Онлайн-трансляция спектакля «Реверс»
с 1 по 30 июня
Онлайн-соревнования по кубику Рубика 3х3
14 июня в 19:00
Онлайн-трансляция ансамбля старинной музыки Micrologus
14 июня в 23:45
Онлайн-концерт Дениса Мацуева
14 июня в 19:00
Онлайн-трансляция спектакля «Дальше — тишина»
12 и 13 июня
Онлайн-трансляция спектакля «Война и мир»
с 12 по 15 июня
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Летние террасы:
Shosh Restaurant
с 18:00 до 23:00 каждый день
Black Bear Kofi
с 09:00 до 22:00 каждый день
Shosh Restaurant
с 18:00 до 23:00 каждый день
Black Bear Kofi
с 09:00 до 22:00 каждый день
Парки:
Tashkent City
С 10:00 до 20:00
«Навруз»
С 10:00 до 18:00
Anhor Lokomotiv
С 10:00 до 18:00
Ecopark
С 06:00 до 20:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
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