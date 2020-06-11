Ввод утилизационного сбора с транспортных средств не повлияет на цены автомобилей производства «Узавтосаноат», заявил «Газете.uz» советник председателя правления компании Илёс Джаббаров.

«Что касается утилизационного сбора, то „Узавтосаноат“ с 1 августа будет платить его наравне со всеми, однако можем твердо заявить, что новый вид отчислений в бюджет в случае с автомобилями нашего производства никак не скажется на конечной цене для потребителя», — сказал он.

По словам советника главы «Узавтосаноат», автопроизводитель постарается нивелировать дополнительные издержки за счет оптимизации ряда бизнес-процессов.

В компании также прокомментировали отмену акцизного налога на ввоз легковых автомобилей.

«Отмена акцизного налога улучшает условия для конкурирующих брендов, но наша позиция как раз и заключается в переходе к открытой конкурентной борьбе за потребителя», — подчеркнул Илёс Джаббаров.