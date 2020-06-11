Лизинг как финансовый инструмент с каждым днем становится все более востребованным в Узбекистане. Для юридических лиц лизинг — это выгодная возможность быстрого приобретения оборудования, спецтехники, транспорта или недвижимости. А для физических лиц финансовая аренда с последующим выкупом служит удобным и доступным способом для покупки желанного автомобиля. Но при любом раскладе ключевая задача — выбор надежного лизингового партнера, с которым можно уверенно двигаться в завтрашний день.

За 11 лет существования лизинговая компания CLG, входящая в группу компаний HM Partners, завоевала безупречную репутацию на рынке лизинговых услуг. Компания уже реализовала более 380 проектов на сумму свыше 210 млрд сумов в различных секторах экономики. По итогам 2019 года, CLG входит в топ-10 рейтинга Ассоциации лизингодателей Узбекистана и занимает 2-е место среди частных лизинговых компаний по величине портфеля.





Пандемия коронавируса стала вызовом для каждого бизнеса. Чтобы идти в ногу со временем, предлагать современные услуги и соответствовать возросшему спросу со стороны клиентов, CLG во время карантина запустила новое направление — автолизинг для физических и юридических лиц. Теперь компания предлагает комплексные услуги лизинга автомобилей под брендом UZAUTO LEASING.

Выбор вектора развития CLG в сферу автолизинга был сделан неспроста. Автомобиль уже давно является неотъемлемой частью повседневной жизни. Он улучшает персональный комфорт, открывает свободу перемещения и новые возможности для заработка, но при этом часто остается недоступным для разовой покупки. И автолизинг здесь может стать оптимальным выходом из проблемы.





UZAUTO LEASING ставит перед собой цель сделать механизм лизинга простым и доступным, чтобы каждый клиент смог приобрести желанный автомобиль на выгодных условиях без урона для семейного бюджета.

Сегодня компания предлагает услуги автолизинга и финансовой аренды для физических и юридических лиц. Для клиентов UZAUTO LEASING доступен весь модельный ряд UzAuto Motors, Hyundai, LADA и других автопроизводителей, представленных в Узбекистане.





6 причин выбрать UZAUTO LEASING для покупки автомобиля

Рассмотрение за два часа. Благодаря внедрению инновационного механизма проверки платежеспособности клиентов лизинговая заявка рассматривается за два часа. Если автомобиль в наличии, при положительном решении на нем можно уехать в тот же день.

Безопасность. UzAuto Motors гарантирует полную юридическую безопасность объектов лизинга, поэтому каждая сделка заверяется нотариально. Право собственности на автомобиль возрастает с каждой выплатой. Если первоначальный платеж 25%, то клиент сразу владеет автомобилем на 25%, выплатил 70% — владеет на 70%. Это служит гарантией того, что клиент сможет полностью переоформить имущество на свое имя после выплаты всех платежей.

Минимум документов. Никакой бюрократии и нервотрепки: для оформления достаточно паспорта и ИНН клиента.

Отсутствие залога. При оформлении лизинга и финансовой аренды не требуется залог. На новом автомобиле можно уехать сразу после оформления.

Надежность компании. Материнская компания CLG обладает проверенной десятилетием репутацией на рынке Узбекистана и солидным финансовым портфелем, который позволяет стабильно работать даже в сложной экономической ситуации. Все риски перестрахованы, поэтому UZAUTO LEASING будет исполнять все свои обязательства перед клиентами на годы вперед.

Гибкий график выплат. В UZAUTO LEASING предлагают индивидуальный подход к каждому клиенту. Сотрудники подберут удобный график погашения с учетом предполагаемых денежных поступлений, чтобы семейный бюджет не пострадал. Платежи можно построить по ежемесячной или ежеквартальной схеме, а если нужно, то отсрочить на определенный срок.





Сколько нужно выплачивать по автолизингу

Конкретный расчет индивидуален и зависит от первоначального платежа и длительности выплат.

Для примера ниже приведен расчет выплат для автомобиля Hyundai Accent общей стоимостью 173 млн сумов с авансовым платежом 20% на 36 месяцев. При этом ставка процента по лизингу (финансовой аренде) составляет 17% годовых.

В таком случае при оформлении договора нужно сделать следующие выплаты:

первоначальный платеж 20% — 34 600 000 сумов;

разовая комиссия 1% — 1 730 000 сумов;

оформление в УБДД — 1 млн сумов;

страхование 1% — 5 190 000 сумов.

Далее нужно на протяжении 36 месяцев ежемесячно выплачивать по 5 805 111 сумов. После успешного совершения всех платежей автомобиль полностью оформляется на владельца.

Менеджеры UZAUTO LEASING готовы грамотно проконсультировать по любым вопросам относительно лизинга и финансовой аренды автомобилей.





Телефон: (+998) 90−139−45−44

Адрес: ул. Янги Сергели, 7/27

Ориентир: не доезжая авторынка «Сергели», напротив офиса продаж LADA

Сайт: clg.uz

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