Пятое пленарное заседание Сената состоится 19 июня в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят законы «Об инновационной деятельности», «Об охоте и охотничьем хозяйстве», «Об участии граждан в охране общественного порядка» и «О геодезической и картографической деятельности».

Будут также обсуждены «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии», «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан, направленных на обеспечение надежной защиты прав и законных интересов осужденных» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Члены Сената заслушают отчеты министра юстиции о работе, проделанной в 2019 году по правовой пропаганде и просветительству, и хокима Самаркандской области.

Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о направлении парламентских запросов в Кабинет Министров о состоянии исполнения законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения, а также относительно проблем, связанных с отходами и их воздействием на здоровье населения.