В последнее время часто говорят о цифровизации — цифровая экономика, трансформация, общество и так далее. 2020 год в Узбекистане был объявлен «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики», и не случайно именно эти три составляющие формулируют стратегию и направление на развитие страны не только на этот год, но и на ближайшее десятилетие.

Национальная цель цифровой трансформации Узбекистана состоит в том, чтобы добиться широкого внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Это означает, что государственные учреждения будут интегрированы в электронное правительство, цифровая экономика начнет проникать во все сферы деятельности, а подключение к интернету и навыки по использованию будут доступны всем слоям населения. И здесь главное — обеспечить готовность населения к пользованию цифровыми услугами и уже сейчас формировать квалифицированный кадровый запас. Ведь с развитием цифровой экономики будет неизбежно возрастать спрос на людей, обладающих специализированными знаниями в области ИКТ для предоставления цифровых услуг и обучения населения.

Компания Huawei осуществляет свою деятельность на территории Узбекистана на протяжении 20 лет, реализуя значимые проекты в сфере ИКТ. На глобальном уровне компания имеет офисы в 170 странах и регионах, где работает около 195 тысяч человек, 96 тысяч из которых заняты в сфере исследований и разработок. Компания вкладывает значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах. Но помимо фокуса на исследования и разработках Huawei также уделяет большое внимание постоянному повышению квалификации своих сотрудников, а также подготовке кадров в сфере ИКТ.





В 2019 году глобальная образовательная программа Huawei Seeds for the Future отметила свой 10-летний юбилей. За эти годы программа охватила более 40 тысяч человек из 125 стран и регионов мира, 4725 студентов были удостоены стажировки в Китае, включая студентов Узбекистана. Участие студентов Ташкентского университета информационных технологий в проекте уже стало доброй традицией. Здесь наглядно можно видеть, как участники проекта находят применение полученным знаниям и навыкам после окончания университета, присоединяясь к командам IT-компаний Узбекистана, включая Huawei.

В 2020 году, к сожалению, формат проекта Seeds for the Future будет изменен в связи с пандемией. Он перейдет в режим онлайн и будет осуществляться в виде дистанционного обучения. Но при этом сохранит свою особенность по предоставлению не только знаний в сфере ИКТ, но и расширению кругозора и вдохновению ребят к новым свершениям.





Помимо сотрудничества с Ташкентским университетом информационных технологий Huawei также оказывала поддержку студентам Университета ИНХА в Ташкенте. В 2016 году в рамках заключенного меморандума пятеро студентов были удостоены стипендии от компании Huawei. В 2020 году ребята окончили обучение и уже проходят практику в компании, после завершения которой им будет предоставлено трудоустройство в Huawei.

Несмотря на продолжающуюся пандемию в мире, работа и реализация проектов в компании Huawei не прекратились, как и не сократился штат сотрудников. Наоборот, компания Huawei открыта пополнить свои ряды как опытными кадрами, так и выпускниками вузов. Huawei ищет тех, кто готов к интересным проектам, работе с новейшими технологиями и разработками, постоянному совершенствованию, возможности улучшать жизнь граждан Узбекистана через инновационные технологии.

Для построения цифрового будущего в Узбекистане компании нужны близкие по духу люди, умеющие преодолевать трудности и быть частью успешной команды. Все заинтересованные соискатели могут ознакомиться с критериями отбора кандидатов, а также преимуществами работы в Huawei Uzbekistan на официальных страницах в социальных сетях.

Компания Huawei осуществляет свою деятельность в Узбекистане под лозунгом «В Узбекистане на благо Узбекистана», основой этого и является развитие молодых талантов в стране.

Сайт: huawei.uz

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