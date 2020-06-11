Hotelios.uz — платформа для онлайн-бронирования отелей, которая предлагает всем малым и средним предприятиям воспользоваться возможностью получения отсрочки платежа на 45 дней с даты проживания. Можно совершать успешные сделки в деловых поездках, а проживание в гостинице оплачивать после поездки.

На выбор предоставляется более 300 проверенных гостиниц во всех городах Узбекистана:

никаких переплат или поправок на растущий курс доллара;

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Что такое Hotelios?

Инновационная площадка Hotelios.uz, созданная в начале 2015 года, уже много лет успешно напрямую решает вопрос online-бронирования отелей по всему Узбекистану как для юридических, так и для частных лиц. Компания гарантирует реальное наличие номеров без переплат и по выгодным ценам, с возможностью оплаты посредством банковского перевода, а также онлайн через UzCard, HUMO, Visa и Mastercard.

Сегодня 94% отельного фонда Узбекистана подключено к базе сайта, и она непрерывно растет. На сайте предоставлен богатый выбор — от дорогих отелей VIP-класса до уютных семейных гостиниц по доступным ценам и с широким выбором включенных услуг.





Стоимость номеров на Hotelios.uz, благодаря прямым партнерским соглашениям с отелями, существенно ниже, чем на сторонних сайтах, особенно в высокий туристический сезон.

Каждый клиент может быть уверен в реальном наличии мест, потому что команда Hotelios проводит двойной контроль каждой брони путем переподтверждения вручную, связываясь с выбранным отелем.

«Hotelios.uz — национальная система бронирования гостиниц. Сегодня у Hotelios есть последователи, но колоссальный опыт и знания в туристической отрасли помогают нам оставаться в авангарде», — отметили в руководстве компании.

Команда Hotelios.uz гарантирует надежность брони, готова оперативно решить любые спорные ситуации и ответить на все вопросы.

Услуга бронирования на Hotelios.uz доступна круглосуточно.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−137−73−16 или в Telegram.

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