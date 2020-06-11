В летнем сезоне дизайнеры повышают модный градус при помощи неожиданных приемов и стильных, ярких решений. Стилисты женского отдела бутика Glamour предлагают свой взгляд на модные тренды лета.

Зов джунглей

Кепи CHRISTIAN DIOR

Кроссовки DOLCE&GABBANA

Платок DOLCE&GABBANA





Тренч DOLCE&GABBANA





Купальник DOLCE&GABBANA



Экзотика путешествий, которой так не хватает в сегодняшних реалиях, удачно воплотилась в одном из актуальных летних трендов. Тропические принты, изображения диковинных животных и птиц, буйство цветов и растений — это яркое заявление. Сочные рисунки украшают летящие платья в пол, расцветают на юбках, костюмах, брюках и даже купальниках.

Босоножки с завязками





Босоножки BOTTEGA VENETA

Босоножки DOLCE&GABBANA

Босоножки SAINT LAURENT Paris





Босоножки TOM FORD



Стайлинг-идея с босоножками, ленты и ремешки которых повязывают поверх брюк, уже успела завоевать сердца модниц. Этот прием эффектно подчеркивает тонкие щиколотки и легко преображает любые брюки, джинсы и комбинезоны. Ремешки могут быть тонкими, в виде спирали, с пряжкой или широкими лентами, завязывающимися в узел. Главное, что тенденция, продержится в модном топе не один сезон.

Все модели доступны в бутике Glamour.

Адрес: ул. Нукус, 6

Телефон: (+998) 71−233−33−00.

Сайт: glamourboutique.uz

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Instagram: glamour.boutique

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