В летнем сезоне дизайнеры повышают модный градус при помощи неожиданных приемов и стильных, ярких решений. Стилисты женского отдела бутика Glamour предлагают свой взгляд на модные тренды лета.
Зов джунглей
Кепи CHRISTIAN DIOR
Экзотика путешествий, которой так не хватает в сегодняшних реалиях, удачно воплотилась в одном из актуальных летних трендов. Тропические принты, изображения диковинных животных и птиц, буйство цветов и растений — это яркое заявление. Сочные рисунки украшают летящие платья в пол, расцветают на юбках, костюмах, брюках и даже купальниках.
Босоножки с завязками
Стайлинг-идея с босоножками, ленты и ремешки которых повязывают поверх брюк, уже успела завоевать сердца модниц. Этот прием эффектно подчеркивает тонкие щиколотки и легко преображает любые брюки, джинсы и комбинезоны. Ремешки могут быть тонкими, в виде спирали, с пряжкой или широкими лентами, завязывающимися в узел. Главное, что тенденция, продержится в модном топе не один сезон.
Все модели доступны в бутике Glamour.
Адрес: ул. Нукус, 6
Телефон: (+998) 71−233−33−00.
Сайт: glamourboutique.uz
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