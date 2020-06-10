10 июня в государственном учреждении «Узбекконцерт» при Министерстве культуры прошло внеочередное заседание под председательством министра культуры Озодбека Назарбекова.

Одилжон Абдукаххоров.

Одилжон Абдуганиевич Абдукаххоров, возглавлявший учреждение с октября 2017 года, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Исполняющим обязанности директора «Узбекконцерта» стал Алишер Худайбердиевич Джамалдинов, работавший с 2018 года замдиректора по творческим вопросам.

Алишер Джамалдинов (1975 года рождения) окончил факультет восточной музыки Государственной консерватории Узбекистана (1999). В 2013—2018 года работал на различных должностях в Министерстве культуры, в частности начальником Управления по развитию концертно-зрелищных учреждений.