Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В нем он выразил соболезнования главе государства и пострадавшим от частичного обрушения плотины Сардобинского водохранилища 1 мая.

«Особенно сокрушительно видеть кадры затопленных домов, перемещенных лиц, а также разрушенных дорог и фермерских хозяйств», — говорится в письме.

«Посредством личного внимания и очень быстрого реагирования Вы продемонстрировали лидерство. Государственный департамент и Агентство США по международному развитию также быстро отреагировали на эту трагедию и высвободили финансирование для наших усилий по оказанию помощи. Соединенные Штаты стоят вместе с Узбекистаном и его народом в это нелегкое время», — подчеркнул Дональд Трамп.

Он также сообщить, что «дал указания своей администрации оперативно рассмотреть Ваш запрос оказать содействие в борьбе с коронавирусом в то время, когда мы вместе работаем для борьбы с этой ужасной пандемией».