Узбекистан вывез чартерными рейсами из зарубежных стран более 16 тысяч своих граждан с начала пандемии коронавируса. Всего с 16 марта по 7 июня было организовано 108 вывозных рейсов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Большинство граждан Узбекистана — свыше 10,7 тысячи — вывезено из России. Из Турции домой было доставлено 1920 узбекистанцев, из ОАЭ — 1387 человек.

Кроме того, с начала пандемии оказано содействие возвращению 40,6 тысячи граждан через узбекско-казахстанскую границу, 4882 — через границу с Кыргызстаном, 592 — с Таджикистаном.

Ранее Министерство транспорта Узбекистана сообщило, что во первой половине июня организует еще 20 чартерных вывозных авиарейсов.

Число граждан, обратившихся в оперативные штабы в зарубежных странах с просьбой оказать помощь, по данным МИДа, на 1 июня составляло более 104 тысячи человек.

Посольство Узбекистана в России запустило в мае проект «Мехр», предусматривающий выплату единовременной материальной помощи соотечественникам в затруднительном положении. На 6 июня получателями финансовой помощи на общую сумму 14,9 млн рублей (около 218 тысяч долларов) стали 2428 граждан Узбекистана.

Кроме того, диппредставительство с 25 марта по 28 мая оплатило проживание и питание находящихся в критическом положении граждан Узбекистана в Москве на общую сумму 6,7 млн рублей (около 100 тысяч долларов).

Генконсульство Узбекистана в Стамбуле организовало раздачу пищи для более 10 тысяч сограждан, подготовило 150 пакетов с продуктами питания и 1800 продовольственных талонов на сумму 180 тысяч турецких лир (26,5 тысяч долларов) более 1000 гражданам.

Аналогичные работы были проведены во многих других зарубежных городах, резюмировала пресс-служба МИДа.