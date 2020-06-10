С 8 мая в Ташкенте и регионах Узбекистана начали действовать уровни карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу. С 11 июня уровни были присвоены районам и городам.

У областей, районов и городов уровень карантина регулярно пересматривается, однако Ташкент, несмотря на выявление новых случаев коронавируса, в том числе среди населения, остается в «желтой» зоне.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботир Курбанов на брифинге в среду сообщил, что показатель заболеваемости в столице в марте-апреле почти не отличается от текущей статистики, за исключением некоторых дней.

«Рост числа инфицированных в Ташкенте в некоторые дни связан со смягчением карантинных мероприятий — возобновлением деятельности промышленных и строительных предприятий. Сотрудники этих предприятий не используют средства защиты, не соблюдают карантинные требования, остаются безразличными к своему здоровью и здоровью окружающих, в результате чего за один день в Ташкенте произошла неприятная ситуация — коронавирус выявили более чем у 180 человек (195 — ред.)», — сказал он.

Несмотря на новые случаи COVID-19 в Ташкенте, согласно рекомендации Специальной республиканской комиссии для эффективной и полноценной реализации карантинных мер в «красную» зону переводят не всю столицу или один из районов, а изолируют очаг заболевания, отметил Ботир Курбанов. Речь идет об объектах, учреждениях, улицах, массивах, махаллях, где выявлена инфекция.

«Из 513 махаллей в Ташкенте 42 переведены в „красную“ зону, 132 — в „желтую“, 339 — в „зеленую“», — сообщил он.

В протоколе Специальной республиканской комиссии от 8 мая отмечалось, что уровни карантина в Ташкента могут применяться в разрезе махаллей, массивов и кварталов на основе рекомендации Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

В середине мая в махалле «Улугбек» (городок Улугбек) Мирзо-Улугбекского района столицы был усилен режим карантина.

Ранее главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков также заявил, что смягчение карантина не могло не повлиять на эпидемиологическую ситуацию. По его словам, ослабление карантина «было воспринято людьми немного иначе».