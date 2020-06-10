Pepsi в Узбекистане запустил новый продукт для любителей сладко-газированных напитков — Pepsi Mango. Насыщенный аромат и нотки экзотического фрукта отлично гармонируют с привычным карамельным вкусом Pepsi. В особенности новый напиток порадует ценителей продуктов без калорий.
Pepsi Mango представлен в стильной запоминающейся упаковке: контрастный цвет манго на черном фоне привлекает внимание и несомненно станет ярким символом этого лета.
Напиток будет реализовываться в трех форматах: пластиковые бутылки 0,5 л и 1 л, а также алюминиевые банки — 0,25 л. В ближайшее время они появятся во всех магазинах Узбекистана.
«Забудь о привычном! Попробуй новый Pepsi Mango!»
На правах рекламы.
Елена Миронова
Верните пепси черри пожалуйста,
Василий Михайлов
раньше пепси-колу покупали потому что это было высокоэнергетический бодрящий напиток — напиток использовали в ночных клубах чтобы оставаться в тонусе до утра, а сейчас там ноль калорий и это практически подкрашенная вода — смысл?
верните изначальный рецепт с экстрактом орехов кола, кофеином, таурином и быстро усваивающими углеводородами, а иначе я по прежнему буду отдавать предпочтения энергетикам.