Pepsi в Узбекистане запустил новый продукт для любителей сладко-газированных напитков — Pepsi Mango. Насыщенный аромат и нотки экзотического фрукта отлично гармонируют с привычным карамельным вкусом Pepsi. В особенности новый напиток порадует ценителей продуктов без калорий.

Pepsi Mango представлен в стильной запоминающейся упаковке: контрастный цвет манго на черном фоне привлекает внимание и несомненно станет ярким символом этого лета.

Напиток будет реализовываться в трех форматах: пластиковые бутылки 0,5 л и 1 л, а также алюминиевые банки — 0,25 л. В ближайшее время они появятся во всех магазинах Узбекистана.

«Забудь о привычном! Попробуй новый Pepsi Mango!»

На правах рекламы.