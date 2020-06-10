Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) создадут систему мониторинга развития эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Напомним, в начале апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередном саммите организации предложил наладить регулярный диалог между медицинскими учреждениями совета по противодействию коронавирусу.

Страны Тюркского совета 8 июня провели первое заседание координационного комитета по здравоохранению при организации.

Достигнуты договоренности о проведении онлайн-тренингов для медицинских экспертов стран-членов и наблюдателей, программ по наращиванию потенциала медработников, а также международных научно-практических мероприятий в формате видеоконференций.

На переговорах также была одобрена структура «Группы цепочек поставок», которая будет способствовать координации деятельность по доставке медицинского оборудования, лекарств, одноразовых изделий, привлечению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, разработке инновационных IT-систем, а также строительству новых современных больниц, говорится в сообщении.

Участники заседания договорились организовать бизнес-форум по вопросам здравоохранения с привлечением представителей государственного и частного секторов из стран Тюркского совета.