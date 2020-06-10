Стилисты бутика Glamour подготовили модный гид по красивым и практичным трендам с мировых подиумов, которые легко адаптировать в повседневный гардероб.

Бохо-шик

В ДНК стиля заложена эффектная эклектика, свобода и творчество. Бохо почти никогда не сдает позиций и из сезона в сезон остается актуальным и любимым у модниц всего мира. Адепты канонов богемного шика выбирают многослойность, комфортный деним, расслабленные летящие силуэты, а также привлекающие внимание аксессуары.

Cандалии CHRISTIAN DIOR

Юбка GIVENCHY





Топ SAINT LAURENT Paris





Шляпа BRUNELLO CUCINELLI

Тонкая материя

Этим летом дизайнеры взяли курс на прозрачные ткани. В помощь модницам — абсолютно невесомые воздушные комбинации. Рубашки и блузы, юбки, брюки и даже тренчи — это то, что нужно для романтического образа. На каждый день сочетать такие наряды лучше с привычными топами, юбками и брюками.

Платье KITON

Тренч BRUNELLO CUCINELLI

Тренч DOLCE&GABBANA

Юбка KITON

Блуза BALMAIN

Все модели доступны в бутике Glamour.

Адрес: ул. Нукус, 6

Телефон: (+998) 71−233−33−00

Сайт: glamourboutique.uz

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