Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев принял делегацию из Кыргызстана во главе с губернатором Баткенской области Кыргызстана Алишером Абдурахмановым. Встреча прошла по инициативе кыргызской стороны 9 июня, сообщила пресс-служба администрации Ферганской области.





В делегацию вошли начальники пограничных войск, службы безопасности, таможенного управления, прокурор Баткенской области, а также члены правительства Кыргызстана.

На встрече отмечалось, что использование трансграничных водных ресурсов и пастбищ будет основываться на принципе толерантности и исторически дружеских отношениях, а также действующих правовых нормах.





«Члены делегации Кыргызстана подчеркнули, что с их стороны не будет никаких препятствий или проблем для свободного перемещения людей из страны в Сохский район и села Шахимардан и Ёрдан (совместно образуют эксклав, окруженный Баткенской областью — ред.), а также ограничений на движение грузовых автомобилей, доставляющих продовольствие, потребительские товары и строительные материалы в эти районы», — говорится в сообщении.

Во время переговоров отмечено, что недавний конфликт в Сохском районе не нанесет ущерба добрососедским отношениям Узбекистана и Кыргызстана, Ферганской и Баткенской областей.





Хокимият Ферганской области также направил в Сохский район гуманитарный груз с продовольственным товарами, строительными материалами и другими товарами первой необходимости. В частности, Ферганское предприятие региональных электрических сетей отправило 16 трансформаторов, 80 бетонных столбов, свыше 70 км электрокабелей и другое оборудование на общую сумму 2,25 млрд сумов.

Компания «Худудгаз Фаргона» на 11 спецавтомобилях направила баллоны со сжиженным газом, а жители махалли «Беруни» Узбекистанского района области — 5 тонн муки. Областное управление здравоохранения выделило медицинское оборудование.





Министерство по развитию ИТ и коммуникаций сообщило, что с целью расширения телекоммуникационной инфраструктуры Сохского района и повышения качества услуг в район доставлены 62 км оптико-волоконных кабелей, современное оборудование ёмкостью 536 портов, 40 железобетонных конструкций высотой 7 м и 5 базовых станций мобильной связи: компанией Uzmobile — 2 антенные мачты (GSM и CDMA), Coscom — 1 и Mobiuz — 2 мачты.