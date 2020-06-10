Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана и правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота почти 22 тысячи таблеток «Трамадола» в Каракалпакстане, Ферганской и Навоийской области, сообщило УзА.
Напомним, с 2018 года опиоидное вещество трамадол входит в список наркотических средств, оборот которых ограничен.
В ходе оперативного мероприятия на территории Дангаринского района Ферганской области сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Lacetti, который направлялся из Ташкента в Коканд. В салоне было обнаружено 11 тысяч таблеток «Трамадола», принадлежавших пассажирам автомобиля — жителям Коканда — А. Хамидову и М. Ёкубову.
Препарат незаконно ввез житель Ташкента из Казахстана для реализации в Коканде. Личность привезшего таблетки устанавливается.
Второй случай незаконного оборота был пресечен в Каракалпакстане. В остановленном автомобиле Nexia R3 при досмотре были обнаружены 9985 таблеток «Трамадола», предназначенных для реализации. Их перевозили Б. Битилеев и У. Сабуров, которые находились в машине.
Выяснилось, что таблетки ввезли на территорию Тахтакупырского района и спрятали в заранее условленном месте подельники задержанных из Казахстана. Позже был задержан местный пастух, изъявший из тайника спрятанные лекарства и передавший их Битилееву и Сабурову.
Еще один случая незаконного оборота пресекли в Навоийской области. На территории Нуратинского района был досмотрен автомобиль Lacetti под управлением местного жителя Д. Бобомуродова. В салоне было обнаружено 996 штук таблеток «Трамадола».
По выявленным фактам возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.
Арслан Махмудов
Губят молодежь. Как вообще они провозят, если томожня чтятельно все досматривают.
Mad Man
Слава Богу что начали с этим всерьез бороться! Кстати, а что с этими таблетками будут делать? Может если они нормальные по качеству, то направить их в онкологическую службу, у нас ведь есть большая потребность в этих препаратах в онкологии, да и влюбой хирургии. Но это конечно на усмотрение властей, закон есть закон.