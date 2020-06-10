Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана и правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота почти 22 тысячи таблеток «Трамадола» в Каракалпакстане, Ферганской и Навоийской области, сообщило УзА.

Напомним, с 2018 года опиоидное вещество трамадол входит в список наркотических средств, оборот которых ограничен.

В ходе оперативного мероприятия на территории Дангаринского района Ферганской области сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Lacetti, который направлялся из Ташкента в Коканд. В салоне было обнаружено 11 тысяч таблеток «Трамадола», принадлежавших пассажирам автомобиля — жителям Коканда — А. Хамидову и М. Ёкубову.

Препарат незаконно ввез житель Ташкента из Казахстана для реализации в Коканде. Личность привезшего таблетки устанавливается.

Второй случай незаконного оборота был пресечен в Каракалпакстане. В остановленном автомобиле Nexia R3 при досмотре были обнаружены 9985 таблеток «Трамадола», предназначенных для реализации. Их перевозили Б. Битилеев и У. Сабуров, которые находились в машине.

Выяснилось, что таблетки ввезли на территорию Тахтакупырского района и спрятали в заранее условленном месте подельники задержанных из Казахстана. Позже был задержан местный пастух, изъявший из тайника спрятанные лекарства и передавший их Битилееву и Сабурову.

Еще один случая незаконного оборота пресекли в Навоийской области. На территории Нуратинского района был досмотрен автомобиль Lacetti под управлением местного жителя Д. Бобомуродова. В салоне было обнаружено 996 штук таблеток «Трамадола».

По выявленным фактам возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.