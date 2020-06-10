Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков в интервью каналу «Узбекистан 24» во вторник попытался объяснить, с чем связан рост случаев коронавируса среди населения.

По его словам, смягчение карантинных мероприятий не может не повлиять на эпидемиологическую ситуацию.

«Мы это чувствуем за время наблюдений с 10 мая, поскольку смягчение карантина было воспринято народом немного иначе. Мне кажется, что многие подумали: „Карантин окончен. Мы можем свободно передвигаться и не соблюдать установленные требования“. Поэтому коронавирус начали выявлять среди населения», — сказал он.

Нурмат Атабеков признал, что возобновление движения общественного транспорта стоит рассматривать как фактор, который может привести к ухудшению ситуации.

«Когда карантинные мероприятия, ограничения были введены как жесткое требование, мы смогли взять под контроль эпидемиологическую ситуацию. Значит, наш народ тогда осознанно помог специалистам. Сейчас никто не должен ограничивать эту помощь. Поскольку если мы будем соблюдать осторожность при использовании общественного транспорта, при выходе на улицу, при общении с кем-то, защищать от заражения себя и в дальнейшем своих близких, тем самым мы будем ценить труд множества специалистов сферы, которые участвуют в мероприятиях против распространения коронавируса», — подчеркнул он.

Каждый житель страны должен осознавать, что все достигнутые результаты можно потерять очень быстро, отметил глава инспекции.

Смягчение карантина началось с 25 апреля, когда некоторым субъектам предпринимательства разрешили возобновить работу. Ограничения снимались 8 мая (введены уровни карантина для регионов), 15 мая, 1 июня и 5 июня. Новые послабления ожидаются 15 июня.

По состоянию на утро 10:00 10 июня число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4547.