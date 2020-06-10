Всего один месяц в компании Bizning Uylar Development действует выгодное предложение, которое поможет сэкономить деньги. При оплате 100%-й суммы за приобретаемое жилье клиенту будет предоставлена максимальная скидка в 25%.





Выгодное предложение коснулось также условий приобретения квартиры на основе рассрочки. Только в течение месяца, на протяжении которого действует предложение компании, срок погашения ежемесячных платежей увеличен до 12 месяцев, что делает покупку недвижимости еще привлекательнее и доступнее.





В жилом комплексе Yangi ChoshTepa расположено 20 семиэтажных домов. Площадь квартир с готовой планировкой начинается от 35 до 97 кв. м. Как и во всех проектах компании Bizning Uylar Development, квартиры предоставляются клиенту с готовым качественным ремонтом.





Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.





Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар

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