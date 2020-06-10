Прокуратура Андижана проводит доследственную проверку по факту самоубийства 21-летней женщины, которая найдена повешенной у входа в подвальное помещение областного перинатального центра.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, тело жительницы Джалакудукского района А. О. (1999 года рождения) обнаружили 7 июня примерно в 1:15.

В ходе доследственной проверки установлено, что скончавшаяся вышла замуж в июле 2019 года и была в хороших отношениях с членами семьи. Ее описывают как сдержанного и неразговорчивого человека.

2 июня в 18:40 она поступила во второе акушерского отделение перинатального центра на 39-й неделе беременности с серьезным осложнением — тяжелой преэклампсией. В 20:25 женщина путем кесарева сечения родила мальчика весом 3005 г. Затем А. О. в течение суток находилась в интенсивной палате реанимационного отделения и 3 июня была переведена в послеродовую палату.

Генпрокуратура отмечает, что в ходе проверки не выявлено случаев жестокого или унижающего достоинство обращения со стороны медицинских работников. По данным ведомства, у женщины наблюдались перепады в настроении, а пациенты палаты обратили внимание, что она подолгу смотрела в одну точку, а также просыпалась ночью, расстилала вещи и смотрела на них.

«7 июня, до того, как совершить самоубийство, она умылась, причесалась и переоделась», — говорится в сообщении.

По факту инцидента назначены судебно-медицинская и комиссионная судебно-медицинская экспертизы.