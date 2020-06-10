В Чиланзарском районе Ташкента 9 июня около 12:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Инцидент произошел на улице Катартал, где столкнулись две Lacetti — под управлением 30-летнего С. Х. и 34-летнего Х. Б. — и велосипед под управлением 27-летнего У. Х.

В Telegram-канале «Водители Ташкента Drivers.uz» уточняется, что ДТП произошло у кафе «Хосилот». В лобовое стекло одного из автомобилей «влетел велосипедист», отмечается в посте.

В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Причины происшествия устанавливаются.