В продажу поступил летний номер кулинарного журнала Zira. Он подойдет как начинающим в кулинарии, так и опытным поварам. Все рецепты представлены с пошаговыми объяснениями и яркими фотографиями готовых блюд.

Заказать журнал можно через интернет-магазин. Доставка осуществляется по Ташкенту.

Рецепты в журнале разделены на категории:

сытные и полезные завтраки;

горячие блюда для сытного обеда и ужина;

супы;

салаты;

десерты для любителей сладкого.

Особенная рубрика журнала Zira — «Ждем гостей». В ней находятся рецепты, которыми можно удивить гостей и порадовать близких.

В летнюю жару так хочется холодного и сытного. Поэтому в этом выпуске читателей ждет рецепт кук-си, вкус которого не оставит равнодушным ни одного человека.

Заказать журнал с доставкой можно в интернет-магазине Zira.uz по специальной цене 49 900 сумов. Также журнал можно приобрести в магазинах домашнего уюта Senorita Home. Доставка по Ташкенту стоит 10 тысяч сумов.

За кулинарным проектом Zira можно следить в социальных сетях Instagram и Telegram, а также на официальном сайте Zira.uz, где еще удобней просматривать рецепты и готовить по ним. А любители видео-рецептов могут подписаться на Youtube-канал.

По вопросам размещения рекламы и сотрудничества можно обращаться по телефонам: (+998) 78−148−14−15, (+998) 90−900−82−54.