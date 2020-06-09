НА «Узбеккино» инициировало спецпроект по созданию и показу пятисерийного сериала «Сабру садокат». Он выйдет в эфир десяти телеканалов страны к 100-летнему юбилею Героя Узбекистана, народного писателя Республики Узбекистан Саида Ахмада.

Киносериал основан на реальных событиях из жизни писателя Саида Ахмада и поэтессы Саиды Зуннуновой в период с 1950 по 1955 годы. Безоблачная и счастливая жизнь молодой семейной пары, полная надежд и грандиозных планов прервалась в один миг. Саид Ахмад был арестован.





Как дальше складывается жизнь главных героев, какие испытания они преодолевают и как судьба проверяет их чувства? Все это с достоверностью фактов раскрывается в сериале.

«События, отраженные сначала в фильме „Саид билан Саида“, а затем и в сериале „Сабру садокат“, на самом деле произошли в жизни моих родителей — народного писателя Узбекистана Саид Ахмада и поэтессы Саиды Зуннуновой в тяжелые годы сталинских репрессий. Фильм основан на автобиографических рассказах моего отца, на письмах моих родителей друг другу, а также на дневниках моей матери. Все рукописи, документы и письма, относящиеся к жизни и творчеству моих родителей, бережно хранятся в нашем домашнем архиве. Я очень рада, что к 100-летнему юбилею моего отца этот сериал, созданный НА „Узбеккино“, будет показан по телеканалам Узбекистана», — прокомментировала дочь Саида Ахмада и автор сценария Нодира Хусанхожаева.

Сериал, созданный на основе фильма «Саид билан Саида», перенесет телезрителей в удивительную историческую эпоху, атмосферу творчества и вдохновения. Любовь, предательство, раскаяние, прощение, верность, доброта — вместе с героями зрители испытают всю гамму чувств и эмоций.





В ходе открытия Аллеи литераторов президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность изучения произведений классиков, публикации книг, создания фильмов об их жизни и творческом пути. В соответствии с этим поручением, национальным агентством подготовлен телесериал «Сабру садокат», который станет вкладом в принципиально важную задачу воспитания молодого поколения узбекистанцев.





Киносериал выйдет на телеэкраны с 8 по 12 июня на государственных и негосударственных телеканалах страны — Oʻzbekiston, Madaniyat va maʾrifat, Mahalla, Oʻzbekiston tarixi, ZOR TV, MY5, Milliy TV, Uzbekistan-online.uz, Sevimli TV (с 9 по 13 июня), также 20 июня на телеканале Kinoteatr.

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