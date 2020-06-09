В период коронавирусной пандемии число безработных в Узбекистане выросло почти до 2 миллионов человек. Об этом на сессии Международного пресс-клуба в Маргилане 7 июня сообщил министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов.

По его словам, до пандемии число безработных в Узбекистане составляло в среднем 1,35 миллиона. По итогам первого квартала уровень безработицы в стране составил 9,4%, а число граждан, нуждающихся в трудоустройстве, — 1,399 миллиона.

Кроме того, из-за закрытия границ 550 тысяч трудовых мигрантов не смогли выехать в другие страны.

«Исходя из внутренних ресурсов, одна из основных задач — привлечение к труду этой категории граждан, поскольку они владеют профессией, многие годы работали за границей. Например, из Антикризисного фонда было направлено 3,6 трлн сумов на строительство социальных объектов в регионах. В каждой области началось строительство в среднем по 50−60 таких объектов. Территориальные центры содействия занятости выявляют трудовых мигрантов, которые не смогли выехать, составляют список, привлекают на объекты по специальности в своих районах», — отметил министр,

В мае на пяти строящихся объектах в Сергелийском районе Ташкента были трудоустроены около 1500 жителей Кашкадарьинской области, ранее занимавшиеся трудовой миграцией.

«Мы на законных основаниях приняли их на работу. Сейчас они ежемесячно получают от 1,5 млн до 4,5 млн сумов. Такой же опыт будет применяться в Юнусабадском, Алмазарском и других районах. Мы также планируем составить список мигрантов из Ферганской долины для привлечения в Учтепинский район», — сказал Нозим Хусанов.

Он сообщил, что путем небольших инвестиций обеспечивается занятость населения в короткие сроки. В частности, постановлением президента от 18 мая (ПП-4716) с 20 мая установлен порядок, в соответствии с которым за счет средств Государственного фонда содействия занятости выделяются субсидии в следующих размерах:

а) на основании трехсторонних договоров, заключенных между центром содействия занятости населения, организациями-поставщиками и владельцами приусадебных земель:

до 30-кратной базовой расчетной величины — на установку теплиц легкой конструкции;

до 10-кратной БРВ — на приобретение средств орошения;

до 3-кратной БРВ — на закупку семян и саженцев.

Кроме того, Нозим Хусанов отметил, что теперь субсидии можно получить в рыбоводстве, кролиководстве, птицеводстве, пчеловодстве, швейном деле, ремесленничестве и других сферах.

Второй способ снижения уровня безработицы — общественные работы. Для потерявших заработок из-за пандемии коронавируса организуются оплачиваемые общественные работы.

«До пандемии мы в среднем за месяц привлекали к платным общественным работам 30−35 тысяч человек. В период пандемии из-за приостановления работы предприятия многие временно остались без работы. Если мы раньше привлекали к общественным работам по 7−8 направлениям, то сегодня появились нетрадиционные, нестандартные направления. Например, уход за семьями, взятыми на карантин, одинокими престарелыми, а также дезинфекционные работы в СЭС. В марте-апреле в среднем мы обеспечили занятость 120−150 тысяч человек, а в мае — до 200 тысяч человек путем привлечения к платным общественным работам», — сказал он.

Президент Шавкат Мирзиёев в середине мая заявлял, что в Узбекистан из-за границы было возвращено 39 тысяч соотечественников. Ожидался вывоз еще 12 тысяч граждан. Посольство Узбекистана в Москве сообщало, что онлайн-заявки на возвращение домой подали около 65 тысяч граждан, находящихся в России.